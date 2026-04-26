Cassego, preparativi in corso in vista dei campi estivi al “San Pio X”. Il programma

Alla casa diocesana di Cassego, centro “San Pio X”, fervono i preparativi per la 54.a edizione dei campi estivi della Pastorale giovanile. I campi di Cassego nascono infatti nel 1972, quando don Paolo Costa — allora giovane sacerdote — iniziò a portare gruppi di ragazzi in alta Val di Vara per vivere un’esperienza di comunità, di gioco e di spiritualità immersi nella natura. Dal 22 al 28 giugno si inizierà con la settimana per le scuole elementari: in programma giochi, attività manuali, prime esperienze di vita comunitaria, momenti di preghiera. Subito dopo, dal 29 giugno al 5 luglio e dal 6 al 12 luglio, ci saranno due settimane per le scuole medie, con dinamiche di gruppo più strutturate, laboratori, giochi a tema, riflessioni guidate su amicizia, responsabilità, crescita personale. Infine, dal 3 al 9 agosto, sarà la volta delle scuole superiori, con attività di confronto, momenti di servizio, approfondimenti spirituali e spazi di dialogo. Ogni settimana segue un ritmo preciso: accoglienza il lunedì pomerggio, vita comunitaria intensa nei giorni centrali, e grande festa finale la domenica, con la messa all’aperto e il pranzo condiviso con le famiglie. “Non si tratta solo di una sequenza di attività – sottolinea una comunicazione diocesana -, ma di un percorso educativo pensato con cura, che accompagna ragazzi e ragazze a scoprire sé stessi, gli altri e la dimensione spirituale della vita”. Elemento di fondo delle settimane al “San Pio X” è la vita in comune: si dorme in camerate, si mangia insieme, si svolgono turni di servizio (tavoli, pulizie, aiuto in cucina). Non mancano poi gioco e movimento: grandi giochi a squadre, cacce al tesoro, attività all’aperto, giochi d’acqua, percorsi a tema, passeggiate nella natura. E ancora, laboratori e creatività: costruzioni, attività manuali, scenette, musica, momenti espressivi. Il percorso spirituale prevede a sua volta riflessioni quotidiane, celebrazione della penitenza, messa, momenti di silenzio e di ascolto, serate comunitarie.

A orchestrare le attività è il gruppo dei numerosi animatori, provenienti da diverse parrocchie della diocesi. Ogni anno il gruppo si rinnova: accanto ai più esperti ci sono nuovi ingressi, spesso ragazzi che hanno partecipato ai campi negli anni precedenti e desiderano restituire ciò che hanno ricevuto. La preparazione non è improvvisata: nei mesi che precedono l’estate, gli animatori partecipano a incontri formativi, a momenti di verifica, alla progettazione delle attività.

E se le iniziative più note e strutturate sono quelle della Pastorale giovanile, la casa di Cassego è un luogo vivo tutto l’anno. In primavera viene proposta “Aspettando l’estate”, una due-giorni primaverile dedicata agli animatori; la casa ospita poi ritiri, giornate di spiritualità, incontri formativi, momenti di fraternità per parrocchie, associazioni e realtà ecclesiali.

Per tutte le informazioni di contatto relative ai campi, rivolgersi ai propri parroci.

L’articolo Cassego, preparativi in corso in vista dei campi estivi al “San Pio X”. Il programma proviene da Città della Spezia.

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