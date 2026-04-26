Ciclismo juniores, Gabriele Gatta vince la 73ma Coppa 1° Maggio “Il Ceramista”

Gabriele Gatta (Team Guerrini Senaghese Bergamo) ha vinto la 73ª Coppa 1° Maggio “Il Ceramista”, storica classica per la categoria juniores, staccando il compagno di fuga negli ultimi tre chilometri di salita verso il traguardo di Ponzano Superiore e imponendosi in solitaria in Piazza Aia di Croce. Un’azione netta quella del corridore lombardo, capace di fare la differenza nel finale dopo aver costruito il successo nella fase precedente di gara insieme a Mirco Sasso (Ped. Casalese Armofer Casano), secondo al traguardo. La corsa è partita alle 13.15 sviluppandosi su un circuito articolato tra Val di Magra e bassa Lunigiana, attraversando Santo Stefano Magra, Aulla, Albiano, Ceparana, Vezzano Ligure, Arcola e Sarzana, lungo gli assi della Cisa e dell’Aurelia.

Partenza subito velocissima: nella prima ora, tutta pianeggiante, il gruppo ha viaggiato alla media di 47 km/h. La prima selezione si è registrata sulla salita dei Castagneti a Vezzano, dove è transitato per primo Luca Guggino (U.C. Piasco), già vincitore sabato del Gran Premio Liberazione a Massa. Alle sue spalle si è formato un gruppo di una quindicina di corridori. In pianura è arrivata la svolta decisiva: Gatta e Sasso hanno preso margine, incrementandolo fino ai piedi della salita finale verso Ponzano Superiore. Qui, sulle prime rampe, Gatta ha cambiato passo, staccando il compagno di fuga e andando a vincere con 22 secondi su Sasso e 36 su Guggino.

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