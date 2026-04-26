Domenica con cielo sereno e massime intorno ai 25 gradi

Quest’ultima domenica di Aprile sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Al mattino, venti deboli, sud-orientali nell’entroterra e nord-orientali lungo le coste, tenderanno a rinforzare e ruotare a sud durante la giornata. Il pomeriggio vedrà sole prevalente, ma con graduale aumento delle nubi, più marcato verso sera. Sulle aree costiere, i venti meridionali si faranno moderati o forti. La notte sarà molto nuvolosa su tutta la provincia, con ventilazione sostenuta sul litorale. Nessuna pioggia. Le temperature minime si aggireranno sui 13 gradi, mentre le massime potranno toccare i 25. Previsioni a cura di meteospezia.com

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