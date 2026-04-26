Eccellenza, ultima giornata decisiva per la salvezza biancorossa: il LIVE di Carcarese-Sporting Taggia Sanremo

Carcare. Ultima chance per la salvezza per la Carcarese, a cui manca solo un punto per raggiungere l’obiettivo stagionale e oggi intende fare risultato per non dipendere dagli altri campi. L’avversaria da battere al Corrent è lo Sporting Taggia Sanremo, fanalino di coda della classifica e ormai condannato alla retrocessione. Fischio d’inizio alle 15:20 (per garantire la contemporaneità con gli altri campi in ritardo).

Nel caso in cui i biancorossi oggi non riuscissero a raccogliere punti, si salverebbero lo stesso in caso di sconfitta o pareggio del Bogliasco, impegnato nella complicata trasferta di Pietra Ligure, terza forza del campionato in piena lotta playoff.

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