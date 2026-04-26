Festa della Liberazione, a Spotorno il concerto “Canzoni di Lotta, d’Amore e di Pace” con il Mal d’Estro Ensemble

Spotorno. Si concludono a Spotorno le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione con un appuntamento musicale di grande valore culturale e civile. Domenica 26 aprile, alle 17.30, presso la Sala Palace di via Aurelia 121, si terrà il concerto “Canzoni di Lotta, d’Amore e di Pace”, a cura del gruppo Mal d’Estro Ensemble.
L’evento è organizzato dal Comune di Spotorno in collaborazione con ANPI – Sezione di Spotorno, a conclusione di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria della Resistenza e ai valori fondanti della Repubblica.