Genoa, Vasquez: “Grati al nostro popolo, siamo un gruppo unito e vogliamo fare di più sino alla fine”

Genova. Joan Vasquez è il giocatore scelto dal Genoa per parlare dopo la sconfitta contro il Como. Il capitano ci aveva messo la faccia dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese, che aveva segnato l’esonero di Patrick Vieira. Il percorso è cambiato anche grazie a Daniele De Rossi. “È difficile − dice il capitano in conferenza stampa − dimenticare la sera con la Cremonese. Sono una persona che nei momenti difficili cerca sempre di imparare e prendere i lati positivi, credo che l’abbia fatto tutta la squadra. Quando è arrivato il mister ci ha dato l’ambizione e la carica che ci permette di non accontentarci della salvezza. Vogliamo fare di più e battere ogni record. Oggi ci abbiamo provato tutti. Mancano quattro partite toste e non vogliamo avere un atteggiamento che dà poca importanza a questa sconfitta. Giocheremo fino alla fine tutti quanti”.

La carica l’ha data anche lo stadio, oggi alla fine la squadra è stata chiamata sotto la Nord: “Oggi era tutto esaurito, ma con lo stadio più grande sarebbe uguale. Dobbiamo essere grati perché è una cosa meravigliosa. Siamo consapevoli di questo popolo, dobbiamo continuare con questa carica fino alla fine”.

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