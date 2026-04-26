La Nolese vince la Seconda Categoria e torna in Prima Categoria dopo quasi mezzo secolo

La Nolese vince il campionato di Seconda Categoria. Lo fa all’ultima giornata di campionato spuntandola nel testa a testa contro il Sassello, sconfitto 2-1 sul campo della Priamar Liguria.

La vittoria decisiva è arrivata per 3 a 1 al Mazzucco contro la Rocchettese. I nolesi sono passati in vantaggio con Kazazi chiudendo 1-0 il primo tempo. Al sesto della ripresa, il goal di Perrone porta in parità il risultato. Dopo aver perso la Coppa Liguria e la scorsa partita di campionato, potevano comparire parecchi fantasmi tra i biancorossi. Ma non è stato così: Kazazi ha raddoppiato al 68′ e Cortez ha chiuso i conti siglando il 3-1 finale.

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