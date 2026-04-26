La sentenza del Tar blocca anche lo storico “Zena” di Marinella: “Stiamo facendo il possibile per riaprire”

“Il Ristorante Zena, dopo oltre un secolo di attività, è stato costretto a chiudere temporaneamente a seguito della sentenza del Tar che coinvolge tutte le concessioni demaniali di Sarzana”. È stato lo stesso titolare Andrea Carlini a comunicare ai propri clienti l’interruzione del servizio di uno dei ristoranti – e dei bagni – più antichi della Liguria oltre che di Marinella dove l’imminente inizio della stagione balneare vive una fase di stallo e incertezza senza precedenti. “Stiamo facendo tutto il possibile per riaprire al più presto – ha proseguito il presidente del Consorzio dei balneari “Riviera di Luni” – anche alla luce del fatto che le attività di Marina di Carrara e Fiumaretta risultano attualmente operative”. Carlini ha anche tenuto a ringraziare i tanti clienti del ristorante e del bagno che in questi giorni hanno manifestato comprensione e supporto per una vicenda che, oltre alla stagione, sta mettendo a rischio sul litorale oltre duecento posti di lavoro, stagionali e non.

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