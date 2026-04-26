L’addio a Domenico Bruni: “Amato da tutta la comunità”. Fu campione nazionale di tiro a volo

Si è prematuramente spento Domenico Bruni, originario della Spezia e residente ad Aulla, dove con la moglie Anna gestiva una attività. E’ stato campione italiano nel tiro a volo nonché figura nota nel mondo delle arti marziali. “Domenico era conosciuto e amato da tutta la comunità. La sua vita si è intrecciata con la città, dove ha lasciato un segno indelebile – il ricordo diffuso dal Comune di Aulla -, non solo per il suo impegno nel Tiro a volo, di cui è stato anche presidente e campione d’Italia, ma anche per la sua dedizione al lavoro e alla famiglia, gestendo con la moglie Anna il suo negozio in Galleria Michelangelo. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti noi. Ricorderemo sempre la sua ironia, la sua passione e il suo spirito di comunità”.

“Domenico ha vissuto con intensità, mettendo la stessa passione nello sport, nel lavoro e nell’amore per la sua famiglia – ha scritto in un post il sindaco aullese Roberto Valettini -. Oggi, a nome di tutta la città, mi stringo in un abbraccio commosso alla moglie Anna, all’amata figlia Barbara, alle adorate nipoti Carlotta, Vittoria, Olivia e tutti i suoi cari. Perdiamo un amico sincero e un esempio di spirito comunitario”.

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