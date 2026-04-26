Lavori alla Sanità, Esserci per Ameglia: “Non invitati dall’Amministrazione, progetto ideato dal centrodestra”

“Apprendiamo, ancora una volta, dagli organi di stampa – e non certo da un invito dell’amministrazione comunale – della conclusione dei lavori sulla spiaggia della Sanità. Si tratta di un intervento importante, del quale non possiamo che esprimere soddisfazione: un’opera strategica a difesa della frazione di Bocca di Magra dal moto ondoso, capace di migliorare significativamente la fruibilità dell’arenile a beneficio degli amegliesi, dei turisti e, più in generale, di tutti gli operatori del comparto turistico”. Così i consiglieri di Esserci per Ameglia, che aggiungono: “È però doveroso ricordare come questo progetto sia stato ideato, fortemente voluto e finanziato dalla precedente amministrazione di centrodestra. A seguito dei gravi eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, furono infatti richiesti e ottenuti da Regione Liguria 1.350.000 euro per il rinforzo delle scogliere di Bocca di Magra, suddivisi in due lotti funzionali ma parte di un unico intervento organico, oltre a ulteriori 350.000 euro destinati al ripristino della pavimentazione del tratto terminale di via Fabbricotti. Un progetto complessivo che non solo aumenta la resilienza delle opere di difesa a tutela dell’abitato, ma delinea anche una chiara visione di sviluppo e valorizzazione futura per la spiaggia della Sanità. Alla luce delle recenti dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici – che tentano, in modo goffo, di sostenere come la precedente amministrazione fosse sul punto di perdere il finanziamento – è opportuno ricostruire i fatti. Le prime risorse vengono assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019. Nello stesso periodo, l’amministrazione avvia la manifestazione di interesse per l’affidamento della progettazione, conclusa con l’incarico conferito il 1° luglio 2019. Il progetto esecutivo del primo lotto, del valore di 350.000 euro, viene approvato e i lavori affidati e contrattualizzati il 27 settembre 2019. La consegna avviene il 5 maggio 2020, con ultimazione il 4 novembre 2020 e stato finale redatto il 21 dicembre dello stesso anno. Il secondo finanziamento, pari a 1.000.000 di euro e recentemente concluso, viene invece ammesso nel 2021, nell’ambito della rimodulazione degli interventi del 5 luglio 2021, a pochi mesi dalle elezioni comunali di ottobre.

Alla luce di questa cronologia, è legittimo chiedersi dove risiedono i ritardi: se, come spesso si sostiene, siano imputabili a “quelli di prima” oppure all’attuale amministrazione, che ha impiegato cinque anni per portare a termine l’intervento. Resta un dato politico evidente: senza l’ulteriore intervento della Regione Liguria presso il Ministero, anche questo finanziamento avrebbe rischiato di andare perduto.

Ancora una volta, anziché riconoscere il lavoro svolto e le risorse ottenute da chi ha preceduto l’attuale giunta, che senza di quest’ultime il mandato di Galazzo sarebbe stato decisamente scarno di interventi, si preferisce attribuire responsabilità altrove. Un atteggiamento che conferma una certa abilità nel distribuire colpe, ma una minore propensione a riconoscere i meriti laddove sono dovuti”.

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