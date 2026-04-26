Mezzi ed equipaggi della Seconda guerra mondiale per le vie della città, le immagini della Colonna della Libertà

Nella giornata di ieri, sabato 26 aprile, nell’ambito delle iniziative per l’anniversario della Liberazione, le vie cittadine della Spezia sono state solcate dalla Colonna della Libertà, manifestazione storico-rievocativa ideata e promossa dall’Associazione Gotica Toscana e organizzata dal Museo Gotica Toscana di Scarperia e dal Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Sermide e Felonica. Ad animarla circa 120 veicoli militari storici del secondo conflitto mondiale, accompagnati dai rispettivi equipaggi. Attraversata la città, i mezzi hanno poi sostato in Piazza Chiodo. Nella fotogallery qua sotto, alcuni scatti gentilmente trasmessi alla redazione da Damiano Molari.

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