Rapallo: la cittadinanza negata a Liliana Segre, che ieri si è raccontata a Rai3

E’ difficile raccontare la senatrice Liliana Segre (classe 1930) in un momento come l’attuale. Ieri un servizio andato in onda da Rai3 lo ha fatto egregiamente, con una doppia intervista alla senatrice, una più recente ed una meno in cui sono interevenuti i figli Alberto, Luciano, Federica ed i nipoti. Interviste che hanno rapito ed emozionato chi ha seguito il documentario. Una Segre, orfana di madre a meno di un anno, attaccatissima al padre, ha raccontato con semplicità la sua Odissea. Con particolari raccapriccianti. Dalla deportazione alla liberazione. Tornata a casa trova fortunatamente l’amore, Alfredo Belli Paci, un uomo più anziano di dieci anni che capisce la sua dsofferenza e le ridona la gioa di vivere. Ha tre magnifici fagli ma lei non racconta nulla del suo passato, si chiude in casa vinta da una fortissima depressione. Racconta il figlio Alberto, che frequenta tuttora la casa di famiglia a Rapallo: “Un amico mi disse se sapevo cosa rappresentava il tatuaggio che mia madre aveva sul braccio. Risposi di no e lui mi raccontò. La sera chiesi conferma a mio padre e lui mi disse di non dire nulla alla mamma. Che a noi ragazzi avrebbero spiegato ciò che era accaduto in seguito. Ma un giorno Liliana dice al marito che avrebbe cambiato vita, che aveva trovato la forza di raccontare ciò che aveva vissuto. Liliana Segre oggi convive con la scorta dei carabinieri perché minacciata di morte.

Rapallo nel 2o2o aveva annunciato che, avendo la Segre trascorso molto tempo a Rapallo, le avrebbe conferito la cittadinaza onoraria; cosa che risulta su Wikipedia (che lo ha appreso da un articolo del Secolo XIX). Poi l’amministrazione, si suppone, non ha avuto il coraggio di conferirgliela; almeno, l’attuale giunta, potrebbe fare eliminare da Wikipedia l’errore pubblicato.

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