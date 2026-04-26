Rapallo: quindicenne soccorsa per intossicazione etilica

Stanotte poco prima delle 4, a Rapallo, i Volontari del Soccorso di Sant’Anna sono intervenuti, sembra in un’abitazione privata a richiesta dei parenti, per una quindicenne con intossicazione etilica. L’adolescente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Le condizioni non sono gravi. Ancora una volta un caso di somministrazione di alcool ad un minorenne. Se ciò fosse avvenuto in un locale, sarebbe auspicabile venissero assunti provvedimenti.

Tra i diversi casi registrati tra maggiorenni nella notte, uno a Bogliasco. Si tratta di un 22enne soccorso dai militi della pubblica assistenza Nerviese in via Francesco De Marchi; è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.

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