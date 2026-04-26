Regione, approvato il Piano delle iniziative promozionali 2026

Regione Liguria ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, il Piano delle iniziative promozionali 2026. Il programma annuale, come previsto dalla legge regionale n.8/2000, contribuisce, con una dotazione di 300 mila euro, alla compartecipazione finanziaria dell’ente a manifestazioni di promozione del territorio.
“Anche quest’anno Regione Liguria supporta l’organizzazione di quelle attività che maggiormente valorizzano la tipicità del nostro tessuto economico – sottolinea l’assessore Alessio Piana -. Non solo iniziative consolidate negli anni che puntano alla promozione e alla salvaguardia delle produzioni enogastronomiche e artistiche liguri, ma anche sostegno a quelle manifestazioni di più recente costituzione che presentano le caratteristiche per radicarsi nel territorio”.