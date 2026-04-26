Salis ospite di Fazio: “Io leader del campo largo? Sono la sindaca di Genova, è la mia priorità”

Genova. “Io sono la sindaca di Genova, è la mia priorità. Questo è il mio obiettivo e anche dimostrare di saperlo fare bene”. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, stavolta Silvia Salis mette le mani avanti sulla suggestione di una sua leadership del campo largo in contrapposizione a Giorgia Meloni. E corregge il tiro rispetto all’intervista a Bloomberg in cui aveva aperto alla possibilità di “pensarci” in caso di richiesta unitaria

Incalzata più volte sulla sua eventuale disponibilità a quel ruolo, Salis non ha mostrato aperture esplicita: “Sono molto concentrata nella mia vita cittadina e in quello che stiamo facendo a Genova. È chiaro che Genova è una città simbolica per il suo passato politico e la sua identità politica”.

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