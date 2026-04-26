‘Santa’: “Insolita” e grande cucina, di Margherita Olivieri

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

Festa d’inaugurazione, con tanti amici, sindaco Guglielo Caversazio compreso, a Santa Margherita, per un nuovo, ma, solo nella location, ristorante.

Nel 2009, Margherita Olivieri, ha infatti creato “L’Insolita Zuppa”, in un’elegante sede, in via Romana, nel quartiere di San Siro, divenendo, in poco tempo, uno dei locali più apprezzati, a livello internazionale anche grazie all’accoglienza della simpatica titolare. La raffinatezza della sua cucina, basata su piatti anche rivisitati ma, sempre basati sulla tradizione ligure, caratterizzati dall’elevata qualità delle materie prime e la sua cantina dei vini, hanno portato Margherita, dagli amici, conosciuta come “Insolita Marghe”, ai più alti livelli della ristorazione.

Ora, Margherita Olivieri, ha deciso di cambiare la location del suo ristorante, inaugurando oggi la nuova sede nella centralissima via Cairoli, nella zona pedonale di Santa, mutando anche il nome nel più semplice “Insolita”. Il nuovo ristorante, elegantemente arredato in maniera moderna, è anche caratterizzato da un caratteristico e romantico spazio esterno, detto “la Limonaia”, poiché sovrastato da una bellissima, grande pianta di limoni, esistente da anni.

Bellezza del luogo e bontà di piatti ricercati, quindi, per la nuova “Insolita”. In cucina, con Margherita, affiancata nella gestione dagli amici Sandro e Fabio, operano gli chef Roberto e Modda. La gestione dei tavoli, è invece compito di Francesca, Elisa e Valentina.

Come curiosità, ricordiamo Margherita Olivieri anche quale protagonista nell’edizione 2028 di Hell’s Kitchen.

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