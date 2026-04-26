Serie D, Cairese – Valenzana LIVE: il match raccontato in diretta

CAIRESE – VALENZANA (-)

In questa domenica soleggiata, allo stadio “C.Brin” la Cairese ospita la Valenzana. Match valido per la 33esima giornata del campionato. I gialloblù, dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il Vado, cercheranno di reagire e riscattarsi. La squadra ospite, attualmente in settima posizione con 45 punti, arriva a questo incontro dopo una vittoria per 2 a 0. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00 e a dirigere il match sarà Monti Manuel (CO) insieme a Nkenkeu Teulem Jonas Blondon (PR) e Ferretti Filippo (PT).

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