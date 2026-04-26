Sestri. I partigiani cattolici: “Nessuna polemica, il 25 aprile deve unire”

Dall’Associazione Partigiani Cristiani Sestri Levante

L’ANPC Tigullio respinge con fermezza le accuse contenute nelle dichiarazioni del presidente dell’ANPI di Sestri Levante, ritenendole infondate e ingiustamente lesive nei confronti degli interventi svolti sul palco del 24 aprile. Il presidente ANPC Umberto Armanino ha semplicemente ricordato il contributo dei partigiani cattolici, animati da valori di libertà e responsabilità, mentre l’on. Luca Squeri, richiamando la propria storia familiare, ha ribadito il dovere di trasmettere i valori autentici della Resistenza, citando Luciano Violante nel solco di una riflessione storica senza alcuna indebita equiparazione tra vittime partigiane e caduti di Salò. Attribuire a tali interventi intenti revisionisti o offensivi della memoria resistenziale è – questa sì – una forzatura che non corrisponde ai contenuti espressi e rischia di alimentare divisioni ingiustificate. L’ANPC ribadisce con chiarezza che la scelta della Resistenza resta fondamento della Repubblica e della Costituzione, ma rivendica al tempo stesso il diritto a una memoria condivisa, non esclusiva né strumentale. Il 25 aprile deve essere una ricorrenza unificante, patrimonio di tutti gli italiani, nel rispetto delle diverse sensibilità che hanno contribuito alla lotta di Liberazione.

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