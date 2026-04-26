Soccorso in mare, ad Alassio il Sup entra nella formazione dei bagnini

Alassio. Il 20 e 21 aprile, presso l’Associazione Bagni Marini di Alassio, si è svolto un corso di sicurezza in mare con l’utilizzo del Sup, tenuto da Davide Marchiaro, ex atleta e campione italiano di stand up paddle, e rivolto a bagnini e operatori balneari del litorale.

Numerosa e partecipata la presenza di bagnini e gestori degli stabilimenti balneari, che hanno preso parte con grande professionalità e attenzione. Il corso ha previsto sessioni pratiche dedicate alle tecniche di recupero e salvataggio, sfruttando l’innovativo impiego del SUP come mezzo di soccorso.

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