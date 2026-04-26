“Suo marito ha causato un incidente, deve consegnarci i suoi gioielli come risarcimento”, truffatore arrestato a Vado Ligure

Savona. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, soprattutto in chiave di prevenzione, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di natura predatoria, anche con servizi predisposti con militari in abiti civili.
In particolare, è stata posta particolare attenzione ai reati di truffa che spesso vengono commessi con la tecnica del “falso carabiniere”, con la quale i malviventi cercano di raggirare e colpire le potenziali vittime.