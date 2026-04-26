Venezia al Picco da capolista, l’Entella allunga sulla zona retrocessione. Ultimo posto playof

A 180 minuti dalla fine della stagione regolare lo Spezia è ultimo e solitario in Serie B. Le partite disputate ieri dopo il pesante 4-2 degli aquilotti a Catanzaro delinea infatti una classifica che, al momento, vede l’Entella salvo a quota 39 dopo la vittoria di misura sul Padova (Cuppone). Hanno invece guadagnato un punto utile per staccare i bianchi sia il Pescara che la Reggiana grazie ai pareggi casalinghi con Juve Stabia (Insigne, Correia) e Palermo (Lambourde, Palumbo) che hanno permesso loro di raggiungere a 34 il Bari sconfitto nell’anticipo di venerdì ad Avellino. Si complica invece la situazione dell’Empoli, oggi a 37 punti, battuto 2-0 dal Venezia (Adorante, Doumbia), che venerdì arriverà al Picco da capolista solitario con 78 punti. I lagunari hanno a tre distanze il Monza vittorioso venerdì con il Modena – e il Frosinone che ieri si è sbarazzato senza problemi della Carrarese con un netto 3-0 (Calò, Fiori, Kone). La corsa per l’ottavo posto nei playoff resta accesa con il Cesena ad un solo punto dall’Avellino dopo lo 0-0 di Genova e il Mantova che ha raggiunto la Carrarese a 43 dopo il 3-0 in trasferta a Bolzano (Trimboli, Marras, Wieser).

La classifica

Venezia 78, Monza Frosinone 75, Palermo 69, Catanzaro 59, Modena 52, Juve Stabia 50, Avellino 46, Cesena 45, Carrarese Mantova 43, Sampdoria 41, Sudtirol Padova 40, Virtus Entella 39, Empoli 37, Pescara Bari Reggiana 34, Spezia 33.

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