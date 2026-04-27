Baseball: terza vittoria consecutiva per la Cairese in Serie C

Mondovì. Dopo il grande successo ottenuto una settimana fa contro il Sanremo, i valbormidesi erano chiamati a dare continuità alle proprie prestazioni anche sul diamante di Mondovì.

Il risultato finale parla chiaro, ma oltre ai numeri la gara ha lasciato indicazioni molto positive sotto il profilo dell’atteggiamento e della qualità espressa in campo. Per l’occasione i coach Ferrer e De Bon hanno apportato alcune modifiche alla formazione iniziale. Sul monte di lancio è partito Gabbani, con Marenco dietro al piatto. L’infield è stato affidato a Bloise, Garra, Medina e Bussetti, mentre l’outfield è stato composto da De Los Santos, Leoncini e Bonifacino. Sechi ha invece ricoperto il ruolo di battitore designato.

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