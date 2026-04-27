Camogli: “Colpi di timone” torna per due sere al Teatro Sociale

Da ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, alle ore 21.00, torna sul palcoscenico del Teatro Sociale di Camogli “Colpi di timone”, protagonista e regista Tullio Solenghi. Firmata da Enzo La Rosa, la commedia ha inaugurato, nell’ottobre scorso, il IV° Festival Gilberto Govi e la Maschera Genovese, ottenendo un successo pari a quello delle due produzioni goviane precedenti, “I maneggi per maritare una figlia” (2022) e “Pignasecca e Pignaverde” (2024). Ripresa e già trasmessa con ottimi ascolti da Rai5, la pièce torna, a grande richiesta, nel teatro in cui è nata.

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