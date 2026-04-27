Da venerdì 24 a domenica 26 aprile il Ju-Jitsu nazionale ha vissuto il suo appuntamento più prestigioso a Catania, dove è andato in scena il Campionato Italiano FIJLKAM 2026 dedicato alle classi U14, U16 e U18 nelle specialità Fighting System, Jiu-Jitsu (Ne-Waza), Duo System e Show System. La A.S.D. Polisportiva Prati Fornola ha concluso la manifestazione collocandosi in undicesima posizione con 1640 punti grazie alle performance dei sui dieci atleti selezionati per l’evento. Un enorme traguardo per la società di Vezzano Ligure che ha saputo imporsi per la qualità tecnica, la grinta e lo spirito sportivo. Una grande squadra guidata dai maestri Primo Fruzzetti, Massimiliano Chinca e Marco Cozzani. La competizione è stata serrata, visto l’altissimo livello dei partecipanti nella manifestazione che conferma un trend di crescita, con 565 atleti pronti a sfidarsi in rappresentanza di 65 società provenienti da ogni regione d’Italia per contendersi 108 titoli tricolori. Grazie al loro impegno e al duro lavoro dei loro mastri, tutti gli atleti della Polisportiva Prati Fornola, hanno manifestato profonda maturità che ha dato i suoi frutti sui tatami con 21 vittorie su 33 incontri disputati. Questi i risultati del Fighting: Giorgia Benetti oro, Viola Monticelli oro, Rebecca Bertolini argento, Diego Allegri bronzo, Matteo Lena bronzo, ed inoltre ottimi piazzamenti per Marco Tripolesi , Niccolo’ Poletti, Leonardo Andreani, Gianmarco Sturlese e Leonardo Fruzzetti bronzo nella specialità newaza. La Società esprime la propria soddisfazione per l’eccellente risultato raggiunto e il proprio ringraziamento ai maestri e alle famiglie che costantemente supportano i ragazzi.

L’articolo Campionato Italiano Fijlkam: i risultati della Polisportiva Prati Fornola proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com