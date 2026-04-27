Capodanno a Los Angeles e notti stellate dell’emisfero sud: da Savona il nuovo “Giro del Mondo” con Costa Crociere

Savona. Costa Crociere svela il nuovo Giro del Mondo 2028, un viaggio epico di 139 giorni, che attraversa 5 continenti e 3 oceani, con soste prolungate nelle città più iconiche del mondo, per chi desidera esplorare il pianeta senza fretta e in modo autentico. Un’esperienza di meraviglia continua, in cui ogni tappa apre un nuovo punto di vista e ogni giorno diventa parte di un racconto in continua evoluzione.

In partenza da Savona il 25 novembre 2027, Costa Deliziosa accompagnerà gli ospiti alla scoperta di un itinerario straordinario che tocca 51 destinazioni in 29 Paesi, incluse 21 isole, pensato per emozionare gli esploratori moderni e offrire un’esperienza completa, tra grandi metropoli, natura incontaminata, culture millenarie e approdi remoti tra i più affascinanti del pianeta.

Oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, è possibile usufruire anche di una ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 Giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti e che include quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della crociera a Savona l’11 aprile 2028.

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