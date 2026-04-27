Capodanno bocciato dal Tar, Salis: “Avanti col ricorso, abbiamo operato con la massima correttezza”

Genova. “Noi ovviamente non siamo d’accordo e facciamo ricorso al Consiglio di Stato. Pensiamo di aver operato con la massima correttezza, per cui andiamo avanti col ricorso”. Risponde così la sindaca di Genova Silvia Salis dopo la sentenza del Tar che ha annullato l’esito della gara per il Capodanno 2026 in piazza della Vittoria col concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il tribunale amministrativo ha imposto al Comune di riavviare la procedura considerando illegittima l’esclusione della società Duemilagrandieventi, prima classificata in graduatoria e sottoposta a verifica da parte degli uffici di Tursi perché rispetto all’importo a base di gara di 740mila euro offriva un ribasso del 7,5%, considerato anomalo. A organizzare la serata di San Silvestro è stata poi la Rst Events per un valore di oltre 736mila euro più Iva.

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