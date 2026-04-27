Diciottenne torturato e stuprato in cella per giorni: gli aguzzini condannati a pene tra i 9 e i 14 anni di carcere

Genova. Picchiato, frustato, violentato e perfino marchiato in volto dai suoi compagni di cella che erano convinti fosse un pedofilo, quando era solo un 18enne fragile, finito per la prima volta in carcere per una rapina di poco conto.

Per quelle violenze inaudite durate due giorni e mezzo, che avevano provocato una sommossa nel carcere di Marassi, due detenuti sono stati condannati in abbreviato a 14 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e tortura, un terzo a 9 anni e dieci mesi, mentre il quarto imputato, che era accusato ‘solo’ della tortura è stato assolto.

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