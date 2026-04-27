Il Tar concede una sospensione preventiva, Ivano Pedretti: “Il Piccolo Faro resta aperto”

Non si chiuderà il 30 aprile l’attività del “Piccolo Faro”, il chiosco alla radice di Molo Italia. Il Tar della Liguria ha infatti concesso una sospensione cautelare provvisoria nell’ambito del procedimento legato al ricorso presentato dai gestori contro l’assegnazione della nuova concessione. In attesa della decisione nel merito sulla sospensiva, attesa nelle prossime settimane, l’attività potrà quindi proseguire regolarmente.

Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Andrea Pizzinga e Piera Sommovigo con il supporto dell’avvocato Micaela Bonfiglio, per conto di Ivano Pedretti e della società “Piccolo Faro 2000”. Al centro della contestazione c’è il decreto di aggiudicazione della concessione emesso lo scorso 3 aprile dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale a favore di Tondo Gourmet.

Secondo i ricorrenti, vi sarebbero delle criticità sulla procedura di assegnazione, avviata dopo la presentazione di cinque domande concorrenti alla richiesta di rinnovo avanzata da Pedretti lo scorso settembre, e sulla determinazione dei punteggi che hanno portato la commissione a stilare la graduatoria finale.

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