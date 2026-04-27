Il vescovo Marino a Siena per le celebrazioni di santa Caterina

Savona. Nella giornata di sabato 2 maggio il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino si recherà a Siena per le celebrazioni in onore a santa Caterina. Quest’anno il Comune di Varazze donerà l’olio per la lampada votiva in bronzo, custodita nel Santuario Casa di Santa Caterina, nel 650esimo anniversario del transito della “mantellata senese” nella cittadina ligure.

Monsignor Marino parteciperà agli eventi su invito del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Il primo appuntamento sarà l’omaggio floreale a nome dell’intera Diocesi di Savona-Noli alla statua della compatrona d’Italia e d’Europa: in quell’occasione il vescovo Marino terrà un breve intervento.

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