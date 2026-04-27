In Castelletto e Oregina arrivano nuove zone 30: “Tutela per studenti e famiglie”

Genova. In circonvallazione a monte arrivano nuove zone 30 per tutelare i pedoni e ridurre la velocità nei tratti su cui affacciano istituti scolastici, strutture sanitarie, parchi pubblici e impianti sportivi.

Il Municipio Centro Est ha dato parere favorevole alla realizzazione di strada scolastiche in corso Firenze, nei pressi dell’asilo Bertoncini, cui si aggiunge via Fracchia, in Oregina, nei presi del Camelot. La proposta è stata avanzata dalla Direzione Mobilità del Comune, alla luce delle caratteristiche delle strade – strette e tortuose nei punti in questione – e dalla presenza di altre zone 30 km in piazza Villa e nei pressi dei giardini Mario Dino Rossi, sempre in corso Firenze.

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