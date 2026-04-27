“Insieme per Carcare” pungola Mirri: “Dopo tre anni nessun intervento nuovo e scarsa manutenzione ordinaria”

Carcare. Il gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” torna a pungolare il sindaco Mirri e la sua giunta. “Tanti proclami e slogan, ma dopo tre anni di amministrazione di fatti concreti se ne vedono pochi, si pubblicizzano l’asfaltatura e la sistemazione di via Abba omettendo che le risorse economiche fanno parte del progetto di allargamento del fiume sul quale dobbiamo tornare per dovere di informazione”.

Ma non solo, il capogruppo Alessandro Ferraro prosegue con una disamina sul cimitero comunale: “La manutenzione ordinaria è fondamentale, vedere il camposanto in balia dell’incuria e del disordine non è piacevole, è una mancanza di rispetto per i nostri defunti. Non si parla di grandi opere, ma almeno queste attenzioni non dovrebbero mancare da parte dell’Amministrazione”.

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