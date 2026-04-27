Da giovedì 30 aprile al Circolo Fantoni della Spezia si terrà la mostra di Raffaele Cavaliere dal titolo “La pittura del ponderare” a cura di Francesco Millepiedi.

Cavaliere, raffinato artista ligure, tornerà in mostra personale dopo oltre 15 anni, in un’esposizione tutta da ammirare. Pittore e scultore, ha esposto varie volte all’estero. Sue opere sono presenti in varie nazioni europee e negli USA. È stato ed è membro di commissioni e giurie in mostre d’arte, è attivo conduttore di eventi culturali. Buon ritrattista, ha eseguito, fra gli altri, ritratti allo scrittore regista Mario Soldati ed alla cantante Alice. Francesco Millepiedi, curatore della mostra, realizzerà un percorso artistico partendo dai primi lavori di Cavaliere, per raggiungere opere più recenti delle sue arti figurative.

Inaugurazione prevista per giovedì alle 18:30. La mostra, prodotta da “Eventi Salute Società Spettacolo”, sarà visitabile all’Associazione Culturale Fantoni, in Galleria Adamello n°31, nei giorni da martedì a sabato dalle 16:00 alle 20:00. Ingresso libero, per informazioni contattare il numero 0187 178 0909 o la mail festival.salute.lerici@gmail.com.

L’articolo La pittura del ponderare: mostra di Raffaele Cavaliere al Fantoni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com