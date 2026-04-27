Lite all’Essaouira, parla il titolare: “Nessun coltello né pistola, solo pochi minuti di caos. Dispiace per i commenti ingenerosi”

Albenga. “Nessun coltello né pistola, solo pochi minuti di caos”. Inizia così la replica – ai microfoni di IVG – di Alberto Pagliero, titolare della discoteca Essaouira di Albenga, dopo la lite scoppiata nella notte tra sabato e domenica e le polemiche che ne sono seguite, anche sui social. “Dispiace per i commenti ingenerosi – spiega – si sta massacrando un locale aperto da 22 anni, dove non è mai successo nulla di così esagerato”.

Una notte iniziata come tante e finita con sirene, pattuglie e tensione fuori da uno dei locali della movida ingauna. Tra sabato e domenica, all’interno e poi all’esterno della discoteca, una lite tra giovani è degenerata fino a richiedere l’intervento dei carabinieri e il fermo di due persone.

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