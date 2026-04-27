Lite tra Albenga e Alassio, il sindaco Tomatis: “Chiediamo un presidio serrato del territorio”

Albenga. In merito all’episodio verificatosi nei pressi dei locali al confine tra Alassio e Albenga, che ha visto coinvolto un gruppo di giovani, è intervenuto il sindaco Riccardo Tomatis, in primis facendo il punto su quanto accaduto: “Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di disperdere rapidamente il gruppo di giovani coinvolti nell’episodio avvenuto al di fuori dei locali al confine tra Alassio e Albenga. Due persone sono già state identificate e, grazie anche al supporto delle telecamere di videosorveglianza, proseguiranno gli accertamenti per individuare tutti i soggetti coinvolti e accertare le responsabilità di ciascuno”.

“Questa fase è importante non solo sotto il profilo investigativo, ma anche per far comprendere a questi giovani che certi eccessi non sono né tollerabili né tollerati, perché possono degenerare in situazioni ben più gravi di quella verificatasi. Di fronte al rischio che questi episodi si possano verificare non si può tacere: occorre intervenire, con fermezza e responsabilità“, ha proseguito.

» leggi tutto su www.ivg.it