Lumien lancia “Scintille”: la nuova collana di narrativa breve al Salone di Torino

Lumien, casa editrice indipendente specializzata in narrativa fantastica, lancia “Scintille”, la quarta collana editoriale dedicata alla narrativa speculativa breve per adulti. Il progetto nasce per rispondere alla riduzione del tempo di lettura, proponendo storie intense e autoconclusive racchiuse in volumi di 70-100 cartelle editoriali. Sotto la direzione di Marta Monsellato, editor esperta del settore e docente di editing, la collana esplora l’intero spettro del fantastico: dal fantasy all’horror, fino a weird, realismo magico e commedia nera.

Le prime tre novelle saranno presentate in anteprima esclusiva al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, dal 14 al 18 maggio. Tra i titoli inaugurali figurano “Altra pelle” di Alice Cervia, un weird horror ambientato in un 1939 alternativo tra resistenza ed eugenetica; “Cora” di Irene Visentin, un horror intimista che esplora il confine tra memoria e incubo; e “Country Horror Cyber Show” di Venus Marion, uno sci-fi horror dai toni splatter ispirato allo spirito del Rocky Horror Picture Show.

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