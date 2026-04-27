Meteo, inizio di settimana all’insegna di cieli velati o nuvolosi sulla Liguria

Liguria. Permangono condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo, grazie al dominio di una vasta figura anticiclonica; Tuttavia sull’ alto Tirreno e sul Mar Ligure, un debole flusso meridionale permette lo sviluppo di nuvolosità bassa sotto costa. Instabilità crescente sull’arco Alpino e sulle alte pianure a partire da martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in mattinata nubi basse popoleranno i cieli sul Ponente costiero e più sporadicamente quelli del settore centrale, in diradamento entro mezzogiorno. Nel corso del pomeriggio velature in transito da Nord verso Sud andranno a sporcare i cieli su quasi tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda i settori interni, nel corso delle ore pomeridiane, saranno possibili rovesci a sfondo temporalesco, localizzati sulle Alpi Liguri e sulle cime Avetane, in esaurimento serale.

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