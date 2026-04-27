Palmaria, successo per la giornata ecologica: raccolti oltre 80 chili di rifiuti tra terra e mare

Il successo dell’iniziativa svoltasi domenica 26 aprile presso l’isola Palmaria conferma l’attenzione della comunità verso la tutela del territorio. L’evento, organizzato da Legambiente La Spezia in collaborazione con il movimento Palmaria Si Masterplan No, ha visto il battello Albatros raggiungere l’isola con il massimo della capienza consentita per dare inizio a una giornata dedicata a visite guidate, approfondimenti storici e attività ecologiche.

Al fianco dei volontari hanno operato diverse realtà, tra cui Blue Life, il comitato Mare Libero Liguria, Coop Liguria e il Gruppo Sub Ospedale. Proprio i subacquei si sono occupati di ripulire i fondali e di mappare i rifiuti più ingombranti per facilitarne il recupero futuro con mezzi idonei. I risultati della raccolta a terra e in mare sono stati rilevanti: sono stati rimossi 43,5 kg di vetro, 41 kg di rifiuti indifferenziati e cinque batterie.

Nonostante i recenti interventi di pulizia, il quantitativo di materiali abbandonati nella vegetazione e sui fondali evidenzia la necessità di un presidio costante. L’isola è parte del Parco Naturale Regionale di Porto Venere e richiede una gestione all’altezza del suo valore ambientale. Per questo motivo, gli organizzatori hanno rivolto un appello all’amministrazione comunale affinché aumenti l’impegno nella rimozione dei rifiuti che vengono periodicamente segnalati dai frequentatori dell’area.

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