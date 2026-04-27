Paolo Asti e Marco Casentini in Cina: accordo con l’Accademia di Canton e tour tra conferenze e fiera d’arte

Un nuovo ponte culturale tra La Spezia e la Cina, con radici ben piantate e uno sguardo sempre più internazionale. È quello che stanno costruendo in questi giorni Paolo Asti e Marco Casentini, protagonisti di una missione nel Paese asiatico tra conferenze, incontri istituzionali e partecipazione a una delle più interessanti fiere d’arte emergente.

Asti, presidente dell’associazione culturale Startè, e Casentini, artista nato alla Spezia, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera e attivo tra Milano e Los Angeles, sono partiti da Milano alla volta di Shenzhen, metropoli da oltre diciotto milioni di abitanti, prima tappa di un itinerario che li porterà a toccare alcune delle principali città del panorama artistico cinese.

Il viaggio si è aperto con la visita all’HE Art Museum, nel distretto di Shunde, per poi entrare nel vivo già a Guangzhou, dove è in programma uno dei momenti più significativi della missione: la firma di un memorandum d’intesa tra Startè e la Guangzhou Academy of Fine Arts. Un accordo che punta a promuovere lo scambio di residenze artistiche e opportunità tra giovani artisti italiani e cinesi, rafforzando un dialogo culturale già avviato negli ultimi anni.