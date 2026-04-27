Punta Chiappa: passerella in sicurezza, tempi più lunghi e costi più alti

Domani il sindaco di Camogli Giovanni Anelli firmerà la proroga dell’ordinanza che, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, vieta il transito e la sosta ai pedoni in località Punta Chiappa, via San Nicolò, dall’inizio della passerella pedonale, direzione ponente, fino al civico 55 escluso.

“Oggi pomeriggio è stata fatta una verifica e purtroppo l’esito non è stato favorevole – spiega – C’è una situazione da valutare bene e molto probabilmente un intervento importante anche come spesa, anche se nel tempo è già stato investito 1 milione di euro. Dovremo chiedere fondi alla Regione. Nel frattempo pensiamo di mettere una tettoia sulla passerella”.

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