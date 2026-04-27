Rapallo: rendiconto del bilancio 2025 approvato a maggioranza

Questa sera il Consiglio comuale di Rapallo (assenti i consiglieri Pier Giorgio Brigati, Armando Ezio Capurro e Fabio Proietto) ha approvato a maggioranza il rendiconto finanziario del 2025 con quattro voti contrari (Francesco Angiolani, Andrea Annichiarico, Andrea Carannante e Gaia Mainieri). Presenti i revisori dei conti. Una pratica che tutti i Comuni devono approvare entro il 30 aprile, pena il decadimento dell’amministrazione. Rapallo, dopo la crisi e il mancato appuntamento dal notaio per votare la sfiducia, ha superato senza difficoltà anche questo presunto ostacolo.

Il bilancio è fatto di numeri. L’assessore comptetente Fabio Mustorgi ha esposto con chiarezza e capacità di sintesi la situazione finanziaria, risponendo con determinazione anche ai problemi posti da tre membri dell’opposizione. Il bilancio è un mosaico formato da tante tessere costituite dalle varie entrate e dalle uscite relative a tutti i settori comunali. La disponibilità di spesa è di 1.438.146. A completare il mosaico gli interventi degli assessori, ognuno riguardo alle proprie deleghe: Laura Mastrangelo; Andrea Rizzi; Antonella Aonzo; Filippo Lasinio e, per quanto riguarda la cultura, il sindaco Elisabetta Ricci.

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