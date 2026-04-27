Recco: assegnazione alloggio comunale, bando per la graduatoria

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo Recco

Da oggi e fino al 26 maggio 2026, il Comune di Recco ha aperto il bando per la formazione della graduatoria utile all’assegnazione del primo alloggio comunale disponibile, situato in via Milano 10. Una volta formata, la graduatoria consentirà l’assegnazione dell’alloggio al primo avente diritto e rimarrà valida fino all’approvazione della successiva. Durante il periodo di vigenza potrà inoltre essere utilizzata, tramite scorrimento, per assegnare eventuali altri alloggi che dovessero rendersi disponibili.

» leggi tutto su www.levantenews.it