Rifondazione comunista celebra il Primo Maggio al Circolo Arci Solaro di Lerici

Il Circolo Arci Solaro di Lerici ospiterà la celebrazione del Primo Maggio, organizzata in collaborazione con il Partito della Rifondazione comunista – Sinistra europea.

L’iniziativa, dedicata alla Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, prevede un programma articolato che inizierà con il pranzo a partire dalle 12.

L’offerta gastronomica si concentra sulla tradizione locale, proponendo il tipico menù a base di fave e formaggio. La giornata proseguirà nel pomeriggio con una merenda e si concluderà con un’apericena. Gli organizzatori hanno previsto l’utilizzo di uno spazio coperto per garantire il regolare svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo. La grafica dell’appuntamento richiama i temi del lavoro e della partecipazione collettiva attraverso l’uso di simboli meccanici e icone sociali.

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