Scajola in visita a Pignone, in corso recupero di un immobile con finalità di edilizia residenziale sociale

Dopo la doppia tappa in Val di Magra, l’assessore regionale a Rigenerazione urbana ed Edilizia Marco Scajola si è recato in sopralluogo a Pignone, presso l’immobile di Via Superiore 41 oggetto di un intervento di recupero finalizzato alla futura realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale; con l’assessore, l’amministratore unico di Arte La Spezia Marco Tognetti e dal sindaco Ivano Barcellone. L’investimento complessivo ammonta a 250mila euro, di cui 230mila finanziati dalla Regione Liguria. Finalità dell’intervento è “favorire il reinserimento di nuclei familiari all’interno del centro urbano e contribuire alla rivitalizzazione del borgo”, di osserva in una nota di Regione Liguria. Si tratta del secondo intervento di rigenerazione urbana finanziato nel comune della Val di Vara dopo la realizzazione di lavori di recupero di alcuni percorsi pedonali; il tutto per un totale di complessivi 430mila euro.

L’intervento, proseguono da Regione, “rappresenta un esempio concreto di integrazione tra rigenerazione urbana e politiche abitative, finalizzato non solo al recupero del patrimonio edilizio esistente ma anche al rafforzamento della presenza abitativa nei piccoli Comuni, contrastando lo spopolamento e restituendo nuova funzionalità agli spazi del centro storico”.

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