Scontro tra tir sulla A12, un ferito portato in ospedale. Traffico in tilt: coda di diversi chilometri verso Genova

Genova. Risveglio complicato per le autostrade genovese dove si stanno registrando code e disagi fin dalle prime del mattino a causa di un incidente avvenuto sulla A12 intorno alle 6 in una galleria nei pressi del casello di Genova Nervi nella tratta in direzione di Genova.

A scontrarsi due tir. La dinamica è ancora da accertare ma secondo le prime informazioni uno di questi sarebbe piombato sul mezzo che lo precedeva forse in panne all’imbocco di una galleria. Lo scontro è stato molto violento e l’autista è rimasto ferito per fortuna in maniera non grave. Soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

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