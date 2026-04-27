Spediporto: “Meno burocrazia e incentivi per investimenti, così Genova tornerà strategica”

Genova. Meno burocrazia, semplificazioni amministrative, infrastrutture e capacità di esprimere una visione per i prossimi cinquant’anni perché Genova torni ad essere “uno dei grandi luoghi strategici d’Europa“. Sono le principali indicazioni emerse dall’assemblea pubblica di Spediporto, associazione degli spedizionieri che celebra gli 80 anni dalla sua fondazione in un momento quanto mai complesso a livello internazionale e con segnali contrastanti dal sistema portuale di Genova e Savona: da un lato il record storico di traffico containerizzato, dall’altro la contrazione dei trasporti su ferrovia e la crisi energetica che coinvolge soprattutto l’autotrasporto.

Celebrate our past and build our future il titolo scelto per l’evento nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Dopo la relazione del presidente Andrea Giachero, il professor Maurizio Conti, ordinario di economia politica dell’Università di Genova, ha presentato uno studio sulle possibilità offerte dalla zona logistica semplificata Porto e Retroporto di Genova e dalla zona franca doganale, i principali cavalli di battaglia di Spediporto. E una novità connessa a questi temi è stata annunciata dalla sindaca Silvia Salis: il Comune di Genova individuerà a breve 30 aree dismessi su cui realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche cambiando la destinazione d’uso nel Puc.

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