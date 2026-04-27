Storie di Resistenza inedite o riscoperte: Marco di Levanto, Fausto di Vezzano, i ragazzi del Favaro

MARCO DI LEVANTO

Da tanto tempo, dopo aver letto molti anni fa della morte di Ennio Carando, mi domandavo chi fosse “Marco”, il ragazzo diciassettenne di Levanto che, secondo tutte le testimonianze, aveva accompagnato Carando in Piemonte, era stato condannato a morte con lui e poi era stato salvato all’ultimo momento dal plotone di esecuzione grazie all’intervento di un sacerdote. Chi era “Marco”, perché era salito in montagna con Carando, quale era stata la sua vita successiva? Perché di lui non si seppe più nulla, né alla Spezia, né in Piemonte? In un fascicolo dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza compare, mescolato a documenti sui fratelli Carando – Ennio, filosofo e insegnante, ed Ettore, ufficiale dell’esercito, uccisi dai fascisti il 5 febbraio 1945 a Villafranca Piemonte – un piccolo foglio con scritto a penna “Marco Fornesi Amico di Ennio”, quasi un invito a ricostruire la vita di una persona dimenticata.

Sono riuscito a ricostruire questa vita mentre scrivevo il libro “Ennio Carando. Un filosofo nella Resistenza”, di cui Marco Fornesi è uno dei protagonisti, grazie ai documenti di archivio e alle testimonianze dei parenti di Marco: la moglie Iside, il figlio Michele e la nipote Maria Elisabetta, figlia di una delle sorelle.

Carando, rappresentante del Partito comunista nel CLN spezzino e suo principale animatore, riuscì a salvarsi miracolosamente nel luglio 1944, quando il CLN fu scoperto. Il rappresentante del Partito d’Azione Mario Da Pozzo fu arrestato e deportato a Mauthausen, dove morì, mentre Carando e Pietro Beghi “Mario”, il rappresentante del Partito socialista, sfuggirono per poco all’arresto. Carando, quasi cieco, si nascose per qualche tempo a Levanto, dove abitava dall’ottobre 1942, quando era arrivato alla Spezia a insegnare al Liceo Costa. A Levanto, dopo luglio, cambiava spesso residenza, per motivi di sicurezza.

Dopo qualche tempo chiese al PCI spezzino di trasferirsi in Piemonte. Gli furono offerti ruoli di responsabilità a Torino, ma lui volle a tutti i costi salire ai monti, nonostante che amici e allievi lo sconsigliassero in ogni modo, perché la sua infermità si stava aggravando. Ma due suoi ragazzi erano già stati uccisi, e tanti altri erano diventati partigiani. Un uomo con il suo rigore morale non poteva non stare in “prima linea”: non nelle “retrovie” ma a fianco dei suoi allievi partigiani. Molti di questi, anche savonesi e spezzini – Carando aveva insegnato a Savona prima di arrivare alla Spezia –, erano andati a combattere in Piemonte, su sua indicazione. Tra questi Marco Fornesi, già nei primi mesi del 1944 (sul mese preciso documenti e testimonianze divergono). Marco non era un suo studente al Costa, ma il fratello di uno di essi, Giovanni.

Carando andò in Piemonte con il compito di coordinare i gruppi di “polizia partigiana” nei paesi controllati dai partigiani, che avevano il compito di garantire l’ordine pubblico in mancanza di ogni autorità costituita, e di favorire la costituzione delle Giunte popolari locali e il loro rapporto con il CLN regionale. Si muoveva di continuo da una località all’altra, nonostante i problemi alla vista. Aveva bisogno di un aiutante, e scelse Marco, che gli era molto affezionato. Ai monti lo accompagnava dappertutto – un testimone lo definisce “l’inseparabile Marco” – e scriveva pure le lettere su dettatura, perché Carando ci vedeva sempre meno.

Una spia segnò il destino dei fratelli Carando e di Leo Lanfranco, operaio della Fiat Mirafiori che quel 5 febbraio 1945 era con loro. Furono tutti arrestati, e con loro Marco.

Il parroco don Domenico Grosso chiese la grazia per i quattro, anche per la mancanza di un processo regolare. Visto il rifiuto, insistette per Marco e la ottenne.

La partigiana montanara “Camilla”, che ospitava Ennio e Marco a casa sua, ricorda:

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