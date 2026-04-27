“Tu sei bella, Bellocci”: la favola del portiere che vola in campo e ora in Serie C

La sua voce è stata una costante delle partite del Vado. Come spesso viene spiegato, una dote di un buon portiere è sicuramente quella di comunicare attivamente con la difesa e in generale tutta la squadra. Andrea Bellocci lo ha fatto anche ieri a Romentino, partita decisiva per la matematica Serie C.

Contro la NovaRomentin gara senza storia alla vigilia, trasformatasi in tale nei novanta minuti. I guantoni li ha sporcati al 70′ con un tuffo non banale soprattutto perché, come dice un’altra teoria, non è facile rimanere sul pezzo in partite con pochi tiri subiti. Ma sin dal riscaldamento, spalleggiato dai colleghi Gattuso e Boschi, con i quali si nota esserci un bel feeling, si percepiva l’estrema concentrazione del classe 2006. E durante la partita, tra un gol e l’altro, il suo volto è diventato sempre più sorridente per poi lasciarsi andare ad una breve commozione a pochi istanti dal triplice fischio. In quell’attivo, probabilmente, c’era il passare di una stagione intera: la sua seconda in rossoblò, la più bella.

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