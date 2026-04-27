Vaccarezza e Olivieri incontrano il direttore generale dell’Upi: “Occorre un tavolo di lavoro permanente tra Regione e le Province liguri”

Savona. La scorsa settimana il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri hanno incontrato a Roma il direttore generale dell’UPI, Piero Antonelli.

“Piero, che conosco da anni, fin da quando ho avuto l’onore di ricoprire la carica di vice presidente vicario dell’Unione delle Province d’Italia, è una figura profondamente legata agli enti locali e attenta alle dinamiche della loro evoluzione – spiega Vaccarezza – Oggi le Province stanno ridisegnando la propria presenza sul territorio. Fortunatamente, il Governo sta riconoscendo la centralità di questi enti, che non possono limitarsi alla gestione di strade e scuole, seppur si tratti di deleghe fondamentali per la sicurezza dei cittadini e il futuro dei nostri giovani”.

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