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Politica

Andrea Massalongo Leoni debutta in Consiglio comunale: “La politica sia dialogo”

Andrea Massalongo Leoni debutta in Consiglio comunale: “La politica sia dialogo”

Andrea Massalongo

Prima seduta in consiglio comunale della Spezia per Andrea Massalongo Leoni, esponente del Partito democratico, subentrato per surroga al consigliere dimissionario Franco Vaira della lista Avantinsieme.
Un esordio segnato dall’emozione e da un intervento di insediamento incentrato sul tema del dialogo e del ruolo della partecipazione pubblica.
“Sono moderatamente emozionato. Non capita tutti i giorni di partecipare al “tuo primo consiglio comunale”. Desidero unirmi a chi ha salutato e ringraziato Franco Vaira per il lavoro svolto: una persona per bene che ha fatto della politica una passione e non un lavoro (esattamente come farò io) o, ancor peggio una forsennata ricerca di privilegi personali. Ci ha salutato con queste parole: “la politica sia dialogo”. Dialogo come pilastro fondamentale nella costruzione e nel mantenimento di una comunità coesa, soprattutto oggi – ha affermato Massalongo – nell’epoca dell’individualismo , della politica dalle troppe contrapposizioni o peggio dalla politica delle tifoserie. Ma dialogo anche come condivisione del sapere. Il progredire del mondo è sempre stato frutto di saperi condivisi (un esempio fra tutti pensiamo ai ricercatori che attraverso lo scambio dei loro dati e delle loro informazioni hanno portato a scoprire la cura di molte malattie). Questo è quello che auguro anch io alla mia città, una città sempre migliore, contemporanea, di tutti e per tutti. Starà a noi, a me d’ora in avanti nel mio piccolo, dare l’esempio. Questa splendida occasione, ma anche questo grande onere , io, da questa sera , me lo sento tutto addosso”, ha concluso emozionato.

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