“Arlecchino muto per spavento” chiude la stagione di prosa degli Impavidi

Ultimo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro degli Impavidi mercoledì 29 e giovedì 30 aprile che chiude con Arlecchino muto per spavento, una partitura mimica e gestuale di infinita sapienza. Un canovaccio del Settecento riscoperto e reinventato da Stivalaccio Teatro, tra maschere, equivoci e poesia. Un omaggio alla Commedia dell’Arte che ancora ci parla, facendoci ridere e, forse, commuovere. Siamo nel 1716 e dopo quindici anni di esilio, i Comici Italiani tornano a Parigi. A guidarli è Luigi Riccoboni, capocomico e autore, che decide di portare in scena un canovaccio inedito, nato da un’esigenza concreta: il nuovo Arlecchino, il veneto Tommaso Visentini, non parla il francese. Nasce così Arlecchino muto per spavento, commedia di invenzione e necessità, omaggio alla Commedia dell’Arte e alla sua tradizione viva, capace di riscriversi continuamente attraverso il gioco, l’equivoco e l’immediatezza del gesto. Maschere, intrecci, fughe, amori e paure si alternano in uno spettacolo che è, insieme, omaggio e riscoperta: un piccolo viaggio teatrale nel cuore pulsante di un repertorio popolare che continua a sorprenderci per leggerezza, ironia e poesia.

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