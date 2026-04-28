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“Arlecchino muto per spavento” chiude la stagione di prosa degli Impavidi

“Arlecchino muto per spavento” chiude la stagione di prosa degli Impavidi

Arlecchino muto per spavento

Ultimo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro degli Impavidi mercoledì 29 e  giovedì 30 aprile  che chiude con Arlecchino muto per spavento, una partitura mimica e gestuale di infinita sapienza.  Un canovaccio del Settecento riscoperto e reinventato da Stivalaccio Teatro, tra maschere, equivoci e poesia. Un omaggio alla Commedia dell’Arte che ancora ci parla, facendoci ridere e, forse, commuovere. Siamo nel 1716 e dopo quindici anni di esilio, i Comici Italiani tornano a Parigi. A guidarli è Luigi Riccoboni, capocomico e autore, che decide di portare in scena un canovaccio inedito, nato da un’esigenza concreta: il nuovo Arlecchino, il veneto Tommaso Visentini, non parla il francese. Nasce così Arlecchino muto per spavento, commedia di invenzione e necessità, omaggio alla Commedia dell’Arte e alla sua tradizione viva, capace di riscriversi continuamente attraverso il gioco, l’equivoco e l’immediatezza del gesto. Maschere, intrecci, fughe, amori e paure si alternano in uno spettacolo che è, insieme, omaggio e riscoperta: un piccolo viaggio teatrale nel cuore pulsante di un repertorio popolare che continua a sorprenderci per leggerezza, ironia e poesia.

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